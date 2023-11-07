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Özgür Özel: Her şey onun telefonuyla başladı

CHP Genel Başkanlığı'na seçildikten sonra ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya gerçekleştiren Özgür Özel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İlker KILIÇASLAN
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Özgür Özel: Her şey onun telefonuyla başladı

CHP Genel Başkanlığı’nı kazanan Özgür Özel, ilk il ziyaretini Manisa’ya gerçekleştirdi.

Özel, kendisini meslek örgütünde göreve davet eden dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı’nı da ziyaret etti.

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“HER ŞEY ONUN TELEFONUYLA BAŞLADI…”

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşan Özgür Özel, “Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı… Meslek örgütümüzde beni göreve davet eden, yönetimine alan dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet ablamı evinde ziyaret ettim” notunu düştü.

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