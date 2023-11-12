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Özgür Özel: İkinci bir karara kadar devam edecek

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grubunun TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eyleminin ikinci bir karara kadar süreceğini açıkladı.

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Özgür Özel: İkinci bir karara kadar devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle TBMM’de eylem yapan CHP milletvekillerini ziyaret etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4’üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul’da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek” dedi. (DHA)

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