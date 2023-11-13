Özgür Özel- Meral Akşener görüşmesi ertelendi
CHP lideri Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çarşamba günü gerçekleştireceği görüşmenin ertelendiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i çarşamba günü genel merkezde ziyaret edeceği belirtildi. Ancak bu görüşme Özel’in KKTC’nin 40. kuruluş yıldönümü törenine katılacağı için gerçekleşemeyecek.
SÖZCÜ’nin görüştüğü CHP yetkilisi “Görüşme tarihi Kıbrıs dönüşü iki genel başkanın programına göre belirlenecek” dedi.