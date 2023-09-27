Özgür Özel: Yüzde 25’lik görünmez cam tavanı tuzla buz etmeye talibiz

CHP'nin son üç seçimde yüzde 25 sınırında kaldığına dikkati çeken Özgür Özel, 5 Kasım'da genel başkanın seçileceği kurultay sonrası iddialı konuştu: Biz bu yüzde 25'lik görünmez cam tavanı tuzla buz etmeye talibiz.

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Genel başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin ideolojik sınırlarına, sol sosyal demokrat anlayışa geri döndürmeyi hedeflediğini belirtti.

Özel, CHP’nin son üç seçimde de oyun yüzde 25 sınırında kaldığına dikkat çekerek, bunun aşılmasının ancak “toplumun geniş kesimlerinin ortak sorunlarına temas eden sol sosyal demokrat anlayışı ile siyaset yaparak” sağlanabileceğini söyledi.

Özel anlayış değişikliği için genel başkan değişiminin de şart olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın enflasyonun zirveye ulaştığı ve alım gücünün düştüğü bir dönemde gerçekleşen Mayıs ayındaki genel seçimleri, gündemde ekonomi başta olmak üzere birçok soruna rağmen bir kez daha kazandı.

“AKP RAKİPLERİNİ KÜÇÜK PARÇAYA MAHKUM EDİYOR”



AKP’nin “dikine” bir siyaset anlayışıyla kutuplaştırma odağıyla ilerlediğini “kendisine büyük parça alıp” rakiplerini “küçük parçaya mahkum eden” bir anlayış izlediğini belirten Özel, sosyal demokrat anlayışın ise tüm partilerin yoksuluna, işsizine, güvencesizine, geleceğinden endişe duyanına dokunabiliyor olması gerektiğine dikkat çekti.

“Rakibiniz sizi daha küçük bir parçaya mahkum ederken, sizin enine kesen bir siyaset yapıyor olmanız lazım. Ancak böyle yüzde 25 cam tavanın tuzla buz edilmesi mümkün” diyen Özel şöyle devam etti: “Biz bu yüzde 25’lik görünmez cam tavanı tuzla buz etmeye talibiz. Bunu da kendimiz gibi olarak ve başkalarına göre konumlanarak değil kendi konumumuzu belirleyerek yapmak istiyoruz.”

“EDİLGEN TAVIR DEĞİŞMELİ”

CHP’nin sağ ve sol kavramlara bakışını, ideolojiden uzak kalmaya çalışmasını da eleştiren Özgür Özel, partinin kendi duracağı noktayı belirleme noktasında “edilgen bir tavır içinde” olduğunu bunun da değişmesi gerektiğini söyledi.

Özel “Emekçilerin, güvencesizlerin, yoksulların, dezavantajlı grupların artan ve ağırlaşan sorunlarına sol sosyal demokrat kimlikte bir partinin cesur ve kararlı politikalarının çare üretebileceğini, umut olabileceğini biliyoruz. Bunu başaracağız” dedi.

“YENİLGİNİN NEDENLERİ CİDDİYETLE ARAŞTIRILMADI”

Bu seçimin ardından parti yönetiminin, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmediğini belirten Özel, yaklaşık iki hafta önce partisinin genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

CHP’de genel başkan seçimini de içeren kurultay 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Örsan Öymen’in kurultayda genel başkanlığa aday olacağını kendi açıklamıştı. Partide il kongreleri ise önümüzdeki ayın ilk iki haftasında da devam edecek.

Özel CHP’nin genel seçimlerde yaşadığı yenilgiyi ve seçmenin yaşadığı duygusal kopuşu lider değişimi olmadan atlatmasının mümkün olmadığını söyledi.

Özel, “Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi” dedi.

“PARTİ YÖNETİMİ KIRILMAYI GÖRMEZDEN GELDİ”

“Güven duygusunu yitiren seçmenimiz partimizi, hatta siyaset kurumunu terk edecek kadar yoğun bir duygusal kopuşa sürüklendi” diyen Özel parti yönetiminin ise bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih ettiğini söyledi. “Seçimler muhalefet yeterince güven vermediği için kaybedildi” diyen Özel son üç seçimdeki yüzde 52-yüzde 48 iktidar muhalefet dengesinin değişmediğini, partisinin milletvekili sayısının ise bir önceki seçime göre azaldığını söyledi.

Özel “Oy veren 25 milyonun yıkılan umutlarını, inancını, güven duygusunu yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz. Oyunu alamadığımız 27.5 milyonu da iktidar iddiamızın parçası haline getireceğiz. Partimizin temel sorumluluğu her dört kişiden üçünün oyunu alamadığımız gerçeği ile yüzleşmek ve üzerimizdeki 25’lik görünmez cam tavanı tuzla buz etmektir” dedi.

“SEÇMENİN DUYGUSAL KOPUŞU ONARILMALI”

Özel, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere değişimin yetişip yetişmeyeceğine yönelik bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Seçmenin yaşadığı duygusal kopuş onarılmadığı takdirde seçmen sandıktan uzak kalma, hatta siyasetten kopuş noktasına ilerleyebilir… Burada büyük bir seçmenin kısa sürede ikna edilmesi için aynı kişilerin, aynı yöneticilerin, aynı yöntemlerle siyaset yaparak ‘Bana oy verin, bak bu sefer başaracağım’ demesi yeterli değil. Bu yüzden büyük bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var.”

“DEĞİŞİM SEÇMEN KİTLESİNDE HEYECAN YARATABİLİR”

Değişim talebinin “çok büyük” olduğuna dikkat çeken Özel, “5 Kasım kurultayından CHP genel başkanını kadrolarını ve siyaset yapma biçimini değiştirerek çıkarsa… Bu çok büyük seçmen kitlelerinde bir heyecan yaratabilir. Ve 31 Mart yerel seçimlerine bu heyecanla gidebiliriz” dedi.

“SEÇİMDEN SONRAYA BIRAKMAK RİSK”

Özel, değişim olmaması halinde seçmenin “sandığa gitmemek, partiyi cezalandırmak, küskün kalmak, oy kullanmamak veya başka partilere oy atmak gibi eğilimlerinin” olabileceğini de söyledi ve bu nedenle değişimi yerel seçimden sonraya bırakma fikrinin risk olduğunu söyledi.

“MUTLAKA SEÇİLMEYİ BEKLİYORUM”

Tutum belgesi ile uygulanacak yönetim anlayışı ve iktidar olmak için partide nelerin değişeceğini açıkladıklarına da dikkat çeken Özel, “Hedefim CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu haline getirmek. İkinci yüzyıla girerken yine büyük bir değişimi yaşatmaya talibiz ve bunun için çok iddialıyız. Mutlaka genel başkan seçilmeyi bekliyorum” dedi. (REUTERS)

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