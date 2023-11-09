Özgür Özel’den 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Özel, “Partimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100’üncü yılında maalesef cumhuriyete husumet besleyen kadroların iktidarına engel olamadı" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum” diyerek sözlerine başlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ”

*Büyük zaferlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık yaşamı, her birimize yol göstermeye devam etmektedir.

*Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece ülkemiz için değil bu coğrafyadaki pek çok millet için de umut ışığı olmuştur.

“ENGEL OLAMADIK”

*Partimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100'üncü yılında maalesef cumhuriyete husumet besleyen kadroların iktidarına engel olamadı.

*Zaman, “İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.” diyen Atatürk'ün ilke, devrimlerine ve altı oka sahip çıkma, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için mücadele etme zamanıdır.

“EN TEMEL GÖREVİMİZ”

*Atatürk'ün fikirlerinin ve hayat felsefesinin ışığında, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak, O'na olan borcumuzdur.

*Adaletin, demokrasinin ve laikliğin büyük yara aldığı böylesi bir dönemde, Cumhuriyetimizin Anayasa'nın ikinci maddesinde vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunmak ve güçlendirmek en temel görevimizdir.

*Ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

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