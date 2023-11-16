Özgür Özel’den “baba evi” eleştirisine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sıklıkla kullandığı “Baba evi, baba ocağı” ifadelerine yönelik eleştiriye sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sozcu.com.tr

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Hukukçu Hülya Gülbahar, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'in sıklıkla kullandığı “Baba evi, baba ocağı” ifadelerine tepki gösterdi.

Özgür Özel'li etiketleyen Gülbahar, “Özgür Özel ve Deniz Yücel üst üste CHP’yi ‘Baba evi, baba ocağı’ olarak tanımlıyor. Eşit temsilden söz edilirken bu söylem eşitliğe aykırı ve partiyi erkeklerin partisi ilan eden bir söylem. En kısa sürece değiştirilmesi gerekmez mi?” diye sordu.

“MAKSADIMIZ PARTİYİ ERKEKLERİN PARTİSİ YAPMAK ASLA DEĞİLDİR”

Hülya Gülbahar'ın eleştirisine sosyal medya hesabından yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Gülbahar; eşit temsil konusunda çok hassasız. Bu nedenle açıkladığımız gölge kabinenin yarısı kadın, yarısı erkek.

*'Baba evi' tanımlaması, partimizin kurucusu Atatürk olduğundan, partimiz Atatürk’ün partisi olduğundan yapılmaktadır.

*Bu tanımlamamız, “Partimizin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı” ifadesiyle bitmektedir.

*Maksadımız partiyi erkeklerin partisi yapmak asla değildir. Biz, partimizi gençleştirmek ve daha fazla kadının siyasete katılmasını sağlamak için bu yola çıktık.”

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