Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na hançer yanıtı: Hiç üstüme alınmadım

Partisinin 38. kurultayında konuşan Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için yarıştığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi, "Vallahi hiç üzerime almadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok" dedi. Özel, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na Hasan Cengiz tarafından verilen kılıcı da gündeme getirerek tepki gösterdi.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda 1366 kurultay delegesi sandık başına giderek partinin yeni genel başkanını seçecek.

Oylama işlemine başlamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak olan aday Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına bir dizi selamlama ile başlayan Özel, şunları söyledi:

“Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.”

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

– “Biz geçmişten gelen büyük bir emaneti taşımanın yanında gençlerin gelecek hayalini hedefimiz sayan, onların kaygılarının yükünü sırtlarında taşıyanlarız. Biz Deniz Baykal’ın, Bülent Ecevit’in, İsmet Paşa’nın partisiyiz. Ve biz “Türkiye Cumhuriyeti ve CHP iki büyük eserimden birisidir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Burada bize ve kendinize yeni bir görev vereceksiniz. Bu görev, Türkiye'nin ikinci yüzyılında CHP'yi yeniden iktidar yapma görevidir.

“HEP BİRLİKTE BECEREMEDİK”

– Partimiz 1979'dan bu yana 44 yıldır ağız tadıyla iktidar olamadı. Kurultaylarımız 44 yıldır bize görev veriyor. İyi niyetli çabalara rağmen 44 yıldır bunu başarmayı hep birlikte beceremedik. Bugün burada 38. kurultaydayız.

“GÖREVİ YERİNE GETİREMEDİĞİMİZ İÇİN…”

– Bugün tribünlere baktığımda parti tarihini bilen, her biri tertemiz, hiçbir bagajı olmayan, sosyal demokrasiyi benimsemiş delegeleri görüyorum. 44 yıldır delegelerin verdiği görevi yerine getiremediğimiz için hem partimiz hem ülkemiz ağır bedeller ödedi. CHP'siz iktidarlar ülkeyi yoksullaştırdı. Yoksulluğu siyasallaştırdı. Kimlikler arası gerilimlerle kutuplaştırdı. Adaleti çürüttüler, eğitimi çökerttiler. Bunun sonucunda bizden daha geri kalmış ülkeler birer birer zenginleşip demokratikleşti. Biz ise yoksullaşıp otoriterleştik.,

“HESABI NE KEMAL BEY NE ÖZGÜR ÖZEL ÖDÜYOR”

– CHP'nin seçim kaybının maliyeti deyince bazı arkadaşlarımız dar bir çerçeveden bakıp ‘Hepimiz oradayız, hesabı neden sadece Kemal bey ödüyor' diyor. Hesabı ne Kemal Bey ödüyor, ne Özgür Özel. Ancak hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor. Cumhuriyet yas tutma rejimi değildir. Marifet yas tutulacak acıları bitirecek, yas tutan yaşlı gözlerin yaşını silmek. Anaları da çocukları da babaları da güldürmektir Cumhuriyet.

“BOYNUNU BÜKTÜKLERİMİZDEN HELALLİK İSTEYECEĞİZ”

– Sokağın sesini duymazdan gelemeyecek yüreklerimiz, umutsuzluğa kapılmayacak delegelerimiz var. Biz altı okumuzdan mahcup olmayacak, sokaktan ve meydandan korkmayacak bir parti anlayışına hızla evrilmek durumdayız. Biz kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına, hatta bu ağır yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bir yolculuktayız, bu ‘Sana Söz' deyip yola çıkıp boynunu büktüklerimizden helallik isteme yolculuğudur.

“CHP’DE HANÇER YOK, HANÇERLEYECEK DE KİMSE YOK”

– (Basın mensupları) Diyorlar ki sayın genel başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi dediler. Vallahi Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. En iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililer de hançer olmaz ama kılıç da olmaz. Hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra önceki genel başkanımıza laflar eden kadını sorduğum dediğiniz Hasan Cengiz bir kılıç getirmiş. CHP'de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olup değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım.

MİTİNG ELEŞTİRİSİ

– Miting yapacaksan zamlar üzerinden yapacaksın. Yap bakalım öyle miting, AK Partili, MHP’li senin mi arkana geçiyor iktidarın mı? Sokaktan korkmayan CHP’nin bir genel başkanı olacağımın sözünü veriyorum.”

AYRINTILAR GELECEK…

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