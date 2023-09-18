Özgür Özel’den Murat Karayalçın’a ziyaret
CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etti.
Genel başkanlık için aday olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.
İki siyasetçi görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özel, “Fikirlerimizde Karayalçın’dan esinlendiğimiz kısımlar oldu. Fikirlerini, önerilerini almak son derece kıymetliydi” dedi.
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