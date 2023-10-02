Özgürlük Yürüyüşü’nün ikinci günü sona erdi

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), başlattığı Özgürlük Yürüyüşü’nün ikinci günü Arsuz’un Kale Köyü girişinde sona erdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı açıklamada tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Gelin hep beraber Hataylıların sorunlarına sahip çıkalım. Hatay’ı dayanışmamızla güçlendirelim ve hepimizin eşit, özgür, insanca yaşayacağı bir ülkeyi kurma mücadelesine Hatay’dan hep beraber güç verelim” dedi.

Can ÇAPAR

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Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Yargıtay tarafından Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı ‘Özgürlük Yürüyüşü'nün ikinci günü Arsuz'un Kale Köyü girişinde sona erdi.

“ÇADIR KENTTEKİ HAYATIN SONA ERMESİ GEREKİYOR”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gün sonu yaptığı değerlendirmede şu açıklamayı yaptı:

* “Bugün gün içinde görüştüğümüz arkadaşlardan aldığımız önemli bilgiler var. Halen pek çok çadır kentte yaşamak zorunda kalan yurttaşımızın geleceğinin ne olacağı belirsiz. Dolayısıyla onlar adına bir çağrı yapmak gerekiyor. 8'inci ay bitmek üzere, çadır kentteki hayatın sona ermesi gerekiyor. Artık insanların geleceğini görmesi gerekiyor. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın şikayetleri var. İskenderun'da teknik üniversitede öğrencilerin yurt olmadığı için çadırlar kalacak yer olarak gösteriliyor.

“GELİN HEP BERABER HATAYLILARIN SORUNLARINA SAHİP ÇIKALIM”

* Bu vesileyle Hatay'ın yeniden inşası konusunda en temel problemlerden biri burada herkesin Hatay'ın demografisinin de bozulmayacağı bir biçimde insanca yaşayabileceği konutlara sahip olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ama sadece Hatay değil meselemiz, buradan ülkenin dört bir yanındaki bütün yurttaşlarımıza da Hataylılar adına bir çağrı yapmak istiyoruz. Gelin hep beraber Hataylıların sorunlarına sahip çıkalım. Hatay'ı dayanışmamızla güçlendirelim ve hepimizin eşit, özgür, insanca yaşayacağı bir ülkeyi kurma mücadelesine Hatay'dan hep beraber güç verelim.”