Öztrak: Kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, ülkeye giren kaynağı belli olmayan para miktarındaki artışa dikkat çekti. Kaynağı belirsiz para girişinin 52 milyar doları aştığını gösteren bir grafik paylaşan Öztrak, “Yapılan tüm makyajlara rağmen, kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim?” diye sordu.

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CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak iktidarın yeni ekonomi modelinin, ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini belirtti.

Ülkeye giren kaynağı belirsiz paralara da dikkat çeken Öztrak, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Uydurdukları sözde ‘model' ile faiz düşecek, TL değer kaybedecek, üretim ve ihracat artacak, döviz rezervleri dolup taşacak, TL değer kazanacak, enflasyon düşecekti. Peki elde ne kaldı? Yüksek enflasyon, rekor dış açık, yavaşlayan üretim, rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi…”

“O KADAR LAFTAN SONRA CARİ AÇIĞI DÖRDE KATLADILAR”

“Lafla peynir gemisi yürümez. ‘Faizi düşürmek suretiyle; cari fazla verme yoluyla' büyüyeceğiz diyerek, onca laf ettiler. O kadar laftan sonra cari açığı dörde katladılar. Kıssadan hisse: Lafa değil, icraata bak.”

“BELLİ OLMAYAN 52 MİLYAR DOLARIN SAHİBİ KİM?”

“2010’a kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belli olmayan para giriş çıkışı, 2011’den sonra ne oldu da sürekli artmaya başladı. Yapılan tüm makyajlara rağmen, kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim? Hırlının mı, hırsızın mı? Yoksa uyuşturucu baronlarının mı?”