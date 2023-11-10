Parasını çalanları aracıyla çarparak öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı bir kişi, aracındaki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletteki 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukraynalı Dmytro C., BO 1180 EH plakalı cipi ile cadde üzerinde beklediği esnada, Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin Euro paranın bulunduğu çantayı gasp ederek, 07 BLH 180 plakalı motosiklet ile kaçtı.

Dmytro C., gaspçıları kovalamaya başladı. Motosiklet sürücüsü Murat O., Dmytro C.’nin aracına bir el ateş etti.

Takip yaklaşık 300 metre sürdü. Dmytro C., motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletteki Murat O. ve Elnur B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dmytro C’yi gözaltına aldı. (AA)