Paraşüt faciası! 200 metreden denize çakıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü ile uçuş yapan Necip Ferhat Yayla, paraşütün iplerinin dolaşması nedeniyle 200 metre yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan Yayla, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şarköy ilçesinin Uçmakdere mevkisinde Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitmen belgesi bulunan Necip Ferhat Yayla, Uçmakdere yamaç paraşüt alanından paraşütü ile havalandı.
DENİZE DÜŞTÜ
Marmara Denizi üzerinde uçuş yapan Yaylanın iddiaya göre, paraşütün iplerinin havada dolaşması sonucu yaklaşık 200 metre yükseklikten paraşütle birlikte denize düştü. Olayı gören balıkçılar, kıyıdan 30 metre açığa düşen Yaylayı baygın halde tekne ile sudan çıkarıp sahile getirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşlar Yayla’ya ilk müdahalesini yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yayla, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yayla, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
DÜŞLE AMA DÜŞME
Yaylanın sosyal medya hesapları üzerinden yamaç paraşütü ile uçuş yaparken paylaştığı görüntülerinden birine, Düşle ama düşme yazdığı görüldü. Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)