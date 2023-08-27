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Parkta silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da parkta oturan 4 arkadaş, motosikletle gelen şüpheliler tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Parkta silahlı saldırı! Yaralılar var

Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.nin yanına yaklaşarak tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Ulaş E.’nin göğüs ve sırt kısmından, Mustafa Ç.’nin ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışma başlattı.  (DHA)

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