Parkta silahlı saldırı! Yaralılar var
Adana'da parkta oturan 4 arkadaş, motosikletle gelen şüpheliler tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.nin yanına yaklaşarak tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan Ulaş E.’nin göğüs ve sırt kısmından, Mustafa Ç.’nin ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandığı öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışma başlattı. (DHA)