Pascal, SÖZCÜ Televizyonu’nda
Dünya televizyonlarında ilk, anchordog… Pascal, gerçek ve güncel haber bülteniyle her gün SÖZCÜ Televizyonu'nda olacak
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3