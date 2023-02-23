Abone Ol

Pascal, SÖZCÜ Televizyonu’nda

Dünya televizyonlarında ilk, anchordog… Pascal, gerçek ve güncel haber bülteniyle her gün SÖZCÜ Televizyonu'nda olacak

Yayınlanma: 13:56 - 23 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.

ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.

SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?

Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3

SÖZCÜ Televizyonu için geri sayım başladıİlginizi ÇekebilirSÖZCÜ Televizyonu için geri sayım başladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam