Pazarcı esnafı: İçimiz acıyorsa, hükümeti de seçimlerde acıtacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Avcılar ilçesinde Pazar ziyareti gerçekleştirdi. Zamlardan şikayet eden bir esnaf, “İçimiz acıyorsa hükümeti bu yerel seçimlerde acıtacağız” dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas ve ilçe örgütü ile birlikte Avcılar Merkez Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir vatandaş, Kaftancıoğlu'nun “İyi misiniz?” sorusuna, “Nasıl iyi olalım? Görüyorsunuz işte, neresi iyi olsun? Pazara geldim dolaşıyorum işte, ortada bir şey yok…” sözleriyle karşılık verdi.

Pazardaki bir esnaf da iktidara tepki göstererek, “İçimiz acıyorsa hükümeti bu yerel seçimlerde acıtacağız” dedi.

“DERDİN KAYNAĞI BELLİ”

Kaftancıoğlu, ziyaretine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından, “Mutfaklarda yangın büyüyor… Avcılar Merkez Mah. Çarşamba pazarında zamların çarptığı vatandaşlarımızla buluştuk. Derdin kaynağı belli, derman hepimizde…” notu ile paylaştı.

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