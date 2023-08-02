Pazarlık usulü ihale AKP’li firmaya gitti

Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve yaklaşık 1 milyar TL’ye mal olacak Akkent Camii’nin çevre düzenlemesi ve ikmal işini pazarlık usulüyle, AKP’ye yakın olan Hüsamettin Peker İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 712 milyon TL’ye kazandı. Şirktetin başka bir ortağının firmasının da geçtiğimiz yıl yine Şahinbey Belediyesi’nden 213 milyon TL’lik ihale aldığı ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İhaleyi kazanan Hüsamettin Peker İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin özelliği, sahibi Hüsamettin Peker'in, AKP'den Bitlis 3. sıra milletvekili adayı olan ancak kazanamayan Mehmet Zeki Peker'in ağabeyi olması. Peker'in milletvekilliğini kazanamamasına rağmen, kardeşinin firmasının çok sayıda ihale kazandığı da EKAP kayıtlarında görülüyor. Bu firma son olarak da Şahinbey Belediyesi'nden olağanüstü hal ve felaket durumlarında uygulanan 21-B yöntemiyle 712 milyon TL'lik ihaleyi kazandı.

AFAD'IN ZARAR GÖREN BİNASININ DA MÜTEAHHİDİ

Şahinbey Belediyesi'nden pazarlık usulüyle 712 milyon TL'lik ihale alan Hüsamettin Peker İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında fırtınada dış cephesi zarar gören Ankara'daki AFAD merkezinin ihalesini kazanan 3 firmadan birisi olduğu ortaya çıktı.

Zarar gören binayla ilgili olarak Kamu İhale Bülteninde, TOKİ tarafından inşa edilen ve ihalesini Silahtaroğlu İnşaat, Hüsamettin Peker İnşaat ve Atlı İnşaat'ın aldığı bina için “Her türlü afete dayanıklı” ifadeleri olması dikkat çekiyor.

YİNE ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Türkiye'nin en çok arsa satan belediyeleri arasında yer alan AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin adı 70 milyon TL'ye okçuluk tesisi kurulması, kapısında işsiz bir gencin kendisini yakarak yaşamına son vermesi gibi olumsuz haberlerle duyulurken, başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ismi ise son olarak mahkeme kararlarını beklemeden yıkımlar yapmasına karşın kardeşi Beyhan Tahmazoğlu'nun kaçak villasının bir yıl geçmesine karşın yıkılmamasıyla gündeme gelmişti.

İHALEDE BİLDİK YÖNTEM: 21 B

Şahinbey Belediyesi'nin, Akkent Camii çevre düzenlemesi ve ikmal işi için açtığı pazarlık usulü ihale, 10 Temmuz 2023'te yapıldı. 695 milyon 604 bin 10 TL yaklaşık maliyet bedeliyle yapılan ihale, 712 milyon TL'ye Hüsamettin Peker İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde kaldı. 210 günde tamamlanma şartı getirilen ihalenin sözleşmesi ise 20 Temmuz 2023'te imzalandı.

ÇOK KONUŞULAN CAMİ

Temeli 2012'de atılan Akkent Camii, müteahhidinin FETÖ bağlantıları nedeniyle yarım kaldı. 7 yıl çivi bile çakılmayan caminin tamamlanması için güçlendirilmesi gündeme geldi ve iş teklif edilen İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan, incelemelerde bulunurken, 14 Kasım 2019’da çöken iskelenin altında yaşamını yitirdi.

Bu arada Şahinbey Belediyesi’nin, caminin kaba inşaatının tamamlanması için 7 Nisan 2020’de, pandemi koşullarına rağmen açtığı ihaleyi 30 milyon TL bedelle Abdurahman Şirin İnşaat kazandı. Edecan İnşaat’ın da yaklaşık 15 milyon harcama yaptığı caminin kaba inşaatı böylece 45 milyon TL harcanarak tamamlandı.

Belediye, bu kez de 2 Haziran 2021’de ‘Akkent Mahallesi Camii ve Külliyesi İnce İmalatlar İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ adı altında yeni bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi de BİKTAŞ Yapı A.Ş, 244 milyon 444 bin TL muhammen bedelle kazandı.

Bu ihaleyle caminin tamamen bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı. Son ihaleyle, eğer tamamlanırsa Akkent Camii'nin maliyeti 1 milyar 100 bin TL'yi bulacak.

CHP'Lİ KALKAN'DAN TEPKİ

Şahinbey Belediyesi'nin 21-B uygulaması ile pazarlık usulüyle verdiği ihaleyi eleştiren Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li eski belediye meclis üyesi Uğur Kalkan tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“2021 Yılında Akkent Camii için ikmal inşaatı ve çevre düzenlemesi için 244 milyon liralık ihale yapan Şahinbey Belediyesi, şimdi de yine ikmal inşaatı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi yaptı. Bu ihaleyi de 712 milyon lira bedelle Hüsamettin Peker İnşaat isimli firma kazandı.

Bu firmanın bazı ortakları daha önce Şahinbey Belediyesi’den 213 milyon liralık ihaleler alan Burakcan İnşaat isimli firmanın ortakları olarak da karşımıza çıkıyor. Şahinbey Belediyesi ihaleyi 21B-Pazarlık usulüne göre ihale ediyor, ve 2 kişi arasından bu firma kazanıyor.

Belediye bu ihaleyi başka bir firmanın kazanmasını istemedi de pazarlık usulü ihale mi etti acaba? Bu kadar büyük bir ihale neden herkese açık bir şekilde yapılmaz, bunu da belediyenin açıklamasını bekliyoruz.”

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeyi mahkeme de durduramıyor