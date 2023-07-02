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Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada;

“Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” denildi. (DHA)

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