Pençe-Kilit bölgesinden bir acı haber daha! Uzman çavuş şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu.

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‘Pençe Kilit Operasyonu’nda görev yapan uzman çavuş Mustafa Sezer, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateşle yaralandı.

Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Kozlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olmuştur. Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer’e Allah’tan rahmet; kederli ailesi, yakınları, milletimiz ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Uzman çavuş Sezer’in şehadet haberi, Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesi’nde yaşayan eşi Aleyna Sezer ile Merkez Mahallesi’ndeki baba ocağında Yasemin-Mehmet Emin Sezer çiftine, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Şehidin hem kendi evine, hem de baba evine Türk bayrağı asıldı. Her 2 evin önünde de taziye çadırı kuruldu.

​6 aylık çocuğu bulunan şehit Sezer’in cenazesi, bugün düzenlenecek askeri törenin ardından getirileceği Zonguldak’ın Yahma Mahallesi’nde toprağa verilecek.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

BAKAN GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. (DHA)

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