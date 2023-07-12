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Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın şehit olduğunu bildirdi.

Yayınlanma: 08:00 - 12 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Erdem Kavlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 11 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı. (DHA)

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