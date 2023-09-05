Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP patladı: Bir şehit, bir yaralı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde İstihkâm Komd. Asb. Üçvş. Ünal Sipahi şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit olduğunu duyurdu, MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
04 Eylül 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Komd. Asb. Üçvş. Ünal SİPAHİ şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.