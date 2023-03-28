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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olduğunu bildirdi.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve kararlı operasyonları sonucu PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiğe teslim oldu. (AA)

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