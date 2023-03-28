Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve kararlı operasyonları sonucu PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiğe teslim oldu. (AA)