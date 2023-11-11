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Personellere yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP eski Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’a zülfikar hediye ettiği için tepki çeken Tunceli Cemevi Başkanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tunceli İl Müdürü Ali Ekber Yurt görevinden alındı. Yurt, Aile Sosyal Politikalar personellerine yaptığı baskılarla da gündeme gelmişti.

Evren DEMİRDAŞ
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Personellere yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı

Tunceli Cemevi Başkanı ve aynı zamanda Tunceli Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Ali Ekber Yurt, bakanlık tarafından görevden alındı.

Ali Ekber Yurt, bir süredir Tunceli Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ndeki uygulamalar ve sürgünlerle gündeme geliyordu.

Yurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve AKP Tunceli eski İl Başkanı Sercan Özaydın'a Zülfikar vererek tepki çekmişti. Yurt’un yerine ise vekaleten Seyfettin Özdemir’in atandığı öğrenildi.

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