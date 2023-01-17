Pervin Buldan: Yakın zamanda adayımızı müjdeleyeceğiz

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini bir kez daha vurguladı. Buldan, "Biz bunca bedeli boşuna ödemedik. HDP ile aynı kareye girmekten dahi imtina eden siyaset, büyük resmi görmekten uzaktır" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM grup toplantısında seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buldan, “Cumhurbaşkanı adayımızı yakın zamanda halklarımıza müjdeleyeceğiz” dedi. Pervin Buldan, “Türkiye halklarının tüm renklerini temsil eden bir cumhurbaşkanı adayımızla seçimlere gireceğimizin altını bir kez daha kalın harflerle çizmek istiyorum” diye konuştu:

“TABİ Kİ KENDİ ADAYIMIZ OLACAKTIR”

Buldan özetle şunları kaydetti:

Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasi mücadelemizin tabii ki kendi cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Mücadelede varız, direnişte varız, siyasette varız, yarışta varız, ülkeyi yönetme iddiasında da varız, cumhurbaşkanlığında da varız.

“İKİNCİ TUR KESİNLİKLE HAZİRAN’DA”

Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle hazirandadır. Biz bir taraftan iktidarın politikalarıyla mücadele ederken diğer taraftan da ülkenin siyasi kaderini, bizim dışımızdaki siyasal muhalefetin, ürkek çekingen, ortaklaşmadan ve mücadeleden uzak tutum ve anlayışına da asla terk etmeme kararlılığı içerisindeyiz.

Her gün kriz ve çatışma üreten tekçilik sistemini kökten değiştirme iddiası yerine restorasyonla yetinen bir anlayış ülkeyi yine aynı çıkmazlığa sürükleyecektir. Mevcut gemi her taraftan su almaktadır. Bir iki yamayla geminin yeni kaptanı olma arzusunun ötesine geçemeyen bir muhalefet anlayışıyla bu gemi kıyıya ulaşamaz.

“AYNI KAREYE GİRMEKTEN İMTİNA EDENLER”

HDP ile aynı kareye girmekten dahi imtina eden siyaset, büyük resmi görmekten uzaktır. Biz bunca bedeli boşuna ödemedik.

Demokratik siyaseti tüm darbelerinize rağmen daha da büyüterek bugünlere getirmeyi başardık. Büyük mücadeleler verdik ama asla boyun eğmedik. Bundan sonra da size, rejiminize, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz, önünüzde diz çökemeyeceğiz.

Ceketimi satarım HDP'ye her türlü desteği sunarım diyen bir halk iredesini durduracağınızı sanıyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz. Bu mücadeleyi Türkiye halklarının ortak iradesi ve gücüyle büyük kazanımlarla buluşturacağız.

İktidar seçimler için bir takvim arayışındadır. Sürekli papatya falı açıyorlar, kaybedecekleri günü seçmekte zorluk yaşıyorlar. Onlar için elbette ki zor bir seçim olacak. Haziran'dan korktuklarını biliyoruz. Çünkü 7 haziran sendromları var. Nisan-mayıs arasında gidip gelen bir ittifak var. Gidip de gelemeyeceğiniz tarihi ben söyleyeyim. Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle hazirandadır ve hazirandan kaçamayacağınızı özellikle belirtiyorum.”

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