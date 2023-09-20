Peynir bidonundan altın sikke fışkırdı
Van Erciş'te polisin durdurduğu araçta bulunan peynir bidonu ve valizden 267 sikke çıktı. Araçta bulunan 2 kişi tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Van-Ağrı kara yolu üzerinde takibe alınan şüpheli bir aracı durdurularak arama yaptı.
Aramada, peynir bidonu içerisinde saklanmış, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 265 sikke, valizde ise 2 sikke ele geçirildi.
Sikkeler Van Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü. (DHA)