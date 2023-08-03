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Peynir bidonundan çıkanlar şoke etti

Bitlis'te polisin ihbar üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonlarından çıkanlar şoke etti.

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Peynir bidonundan çıkanlar şoke etti

Bitlis ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

9 KİLO 317 GRAM

Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı yolcu otobüsü Bitlis kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpeğin de yardımıyla otobüste arama yapıldı.

Aramada, otobüsün bagaj kısmına bırakılan peynir bidonlarının içerisinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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