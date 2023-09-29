Pilav ve tavuk, ilkokul öğrencilerini zehirledi

Uşak'ta 65 öğrenci okul kantininde satılan tavuk döner ve pilav dolayısıyla zehirlendi.

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Uştak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nun kantininde satılan tavuk döner ve pilavdan yiyen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

Mide bulantısı, ishal ve halsizlik şikayetleri görülen 65 öğrenci kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

Tedavileri tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi. Ekipler incelemek için kantinde satılan tavuk döner ve pilavdan numune aldı.

Hastanede tedaviye alınan öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün, 65 öğrencinin hastanelere başvurduğunu belirtti ve “32’si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu, Allah’a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de Valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız” dedi. (AA)