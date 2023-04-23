Pilotaj eğitiminde kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da tandem (ikili) pilotaj eğitim uçuşu sırasında yamaç paraşütü, denize düştü. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan kursiyerden Gülsüm Çelik (40) hayatını kaybetti, Sümeyye Al (26) ise yaralandı.
Yamaç paraşütü eğitimi alan Sümeyye Al ile Gülsüm Çelik, bitirme sınavı için öğle saatlerinde Yassı Tepe’den ikili atlayış yaptı. Sümeyye Alın kullandığı paraşüt, denizin üzerinde seyrederken kontrolden çıktı.
Çelik ile Al, metrelerce yükseklikten denize düştü. Denizde paraşüte dolanan ikili, ardından bekleyen bota alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülsüm Çelik hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Sümeyye Al’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)