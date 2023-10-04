Pınar Gültekin davasında Yargıtay Başsavcılığı, katil Cemal Metin Avcı’nın cezası onanması istedi

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin’in Yargıtay aşamasındaki davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Hayati ARIGAN

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Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan katil Cemal Metin Avcı’ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın kardeşi Mercan Avcı’nın beraatine karar vermişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık Avcı’ya uygulanan hâksiz tahrik indirimini kaldırarak, Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Her iki tarafında itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI BİR ONAMA BİR BOZMA İSTEDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini bitirerek katil Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasını talep etti. Ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırılması kararının bozulması istendi.

AVUKAT DR EPÖZDEMİR: İTİRAZ EDECEĞİZ

Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Tebliğnameye ilişkin beyanlarımızı yapacağız. Bu tebliğname tabi ki belirleyici değil. Cemal Metin Avcı bakımından verilen cezanın onanması talep edilmiş. Bu yönüyle tebliğname sevindirici. Sanık Mertcan Avcı’ya istenen kararın bozulmasına itiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuken hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Nihai karar Yargıtay 1. Ceza Dairesinin olacaktır” dedi.

NE OLMUŞTU?

2018 yılı sonlarında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü 4.sınıf öğrencisi olan Pınar Gültekin, evli ve bir çocuklu olan Cemal Metin’in işlettiği barda tanıştı.

Pınar Gültekin Cema Metin Avcı'nın maddi desteğiyle arkadaşı ile birlikte kaldığı evden ayrılarak, il merkezine yakın mesafedeki Akyaka denilen yere taşındı. Cemal Metin Avcı ile Pınar Gültekin'in arkadaşlıkları ilerledi.

İkili zaman zaman birlikte olurken, Cemal Metin Avcı, Pınar'ın ev kirası ve benzeri harcamalarının bir kısmını karşılıyordu. Cemal Metin Avcı cinayetten bir hafta önce Pınar'a “özledim” şeklinde mesaj çekerek, telefon alması için 4 bin 4 yüz TL para gönderdi. Pınar bu para ile spor salonuna yazıldığını, yeniden telefon parası istediğinde de Cemal Metin Avcı, eski telefonunu vermeyi önerdi.

Telefonunun bağ evinde olduğunu söyleyen Avcı, eşinin ikinci bir telefonunun olduğunu bilmemesi gerektiğini söyledi. 16 Temmuz 2020'de Pınar ile Avcı saat 15.10 sıralarında buluşarak birlikte bağ evine gitti. Avcı'nın ifadesine göre, orada tartıştıkları, Pınar'ın bıçak çekerek kolundan yaraladığını söyledi. Alınan raporda Avcı'nın kolunda kesi olmayıp, sadece sıyrık olduğunun belirlendi.

Cemal Metin Avcı Pınar'a yumruk vurup, onu yere düşürerek, boğazını sıktı. Pınar'ın bayılması üzerine Avcı genç kızın boynundaki kumaş kaşkolun üzerinden 7 boğum ip geçirerek, bu ipten ve bağladığı bacağındaki ipten tutarak, kafa üstü, keşif sırasında 88 cm dış yükseklikte, 58 cm çapında olduğu anlaşılan varile koydu.

Varile odun atarak, ev içerisinde onu yakmak isteyen Avcı, odunun yanmayıp, evin içinin duman olması üzerine, Pınar'ın telefonunu da alarak aracıyla genç kızın ikametinin olduğu semte gitti.

Pınar'ın telefonundaki sim kartını parçalayan Avcı, saat 18.16 da benzin istasyonuna giderek 3 litre benzin alıp, bağ evine geri döndü. Varili bahçeye çıkarıp, saat 19.00 sıralarında üzerine benzin dökerek genç kızı yaktı. Avcı kardeşi diğer sanık Mertcan’ı olay yerine çağırdı. Mertcan varilin yanmasına eşlik ederken Cemal Metin Avcı, bağ evini terk ederek, çalıştırdığı bara gitti.

Ertesi günü Cemal Metin Avcı, tek başına bağ evine giderek, depoya koyduğu varilin içine kalekim döküp, su koyarak, varilin ağzını balyoz ile vurarak büktüğü, orada bulunan paletten de yararlanarak varili aracın bagajına koyup, götürüp, kuru dere yatağına attı.

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