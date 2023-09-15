Pitbull ile yolculuk yaptı, 33 bin lira ceza yedi

Kilis'te pitbull cinsi köpek ile yolculuk yapan bir kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı. Köpek, sahibinden alınarak barınağa gönderildi.

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Kilis’te pitbull cinsi köpek ile yolculuk yapan bir kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından Küplüce yol kontrol noktasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Kontrollerde, sürücülüğünü geçerli sürücü belgesi olmayan H.İ’nin yaptığı minibüs içerisinde Pitbull Terrier ırkı veya melezi olduğu değerlendirilen köpek bulundu.

Ekiplerce Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesi L fıkrası gereğince H.İ’ye 33 bin 399 lira para cezası uygulandı. “Ağızlıksız, mikroçipsiz ve kimliksiz” olduğu tespit edilen köpek, Kilis Belediyesi'ne ait hayvan barınağına gönderildi. Ayrıca, geçerli sürücü belgesi olmaması nedeniyle H.İ. hakkında işlem yapıldı. (AA)