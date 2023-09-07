MİT’ten Suriye’de nokta operasyon: Üst düzey PKK’lı öldürüldü

MİT, PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Özgür CEBE

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MİT Suriye'nin kuzeyinde uzun zamandan beri takip ettiği üst düzey bir teröristi daha çok kritik bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

SİHA İLE NOKTA ATIŞI OPERASYON

Kandil bölgesinden Suriye'ye geçiş yapan ve 1993 yılından beri PKK-YPG'nin silahlı kadın yapılanması YPJ'nin sözde askeri meclisi üyesi Roşna Piran kod adlı terörist Zülfiye Binbir'in Kamışlı bölgesinden El Kâhtaniye bölgesine geçiş yapacağı bilgisi üzerine MİT operasyon için düğmeye bastı.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasından sonra teröristi adım adım uydudan sinyal takibiyle izleyen MİT özel operasyon ekibi, hareket için uygun zamanı bekledi.

Aracın sivillerin yerleşim bölgesinden uzaklaşması üzerine Silahlı İnsansız Hava Aracıyla (SİHA) nokta hava harekatı gerçekleştirildi.

SÖZDE LİDER KADRODAYDI 2 MİLYON LİSTEDE ARANIYORDU

Akıllı iki mühimmatla gerçekleştirilen operasyonda hareket halindeki araç tam isabetle vurulurken, çıkan yangın sonucu hurda yığınına dönen araçta öldürülen terörist 30 yıldan beri terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan ve İçişleri Bakanlığı'nın da en çok aranan teröristler listesinin 2 milyon liralık yeşil kategorisinde yer alan Zülfiye Binbir olduğu tespit edildi.

DİYARBAKIRDA ÇOK SAYIDA KANLI EYLEMİN FAİLİYDİ

Kadın terörist hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca da “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, kamu malına zarar vermek, terör örgütü üyesi olmak, izinsiz patlayıcı madde imal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklamaya yönelik yakalama ve daimi arama kararı bulunuyordu.

İŞTE TERÖRİSTİN KATILDIĞI HAİN SALDIRILAR

Kadın teröristin Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Bingöl'ün Genç İlçeleri kırsalındaki Akdağlar, Tapantepe, Yazkonağı, Sağgöze bölgeleri ile Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsalındaki Görese Dağı Kurşunlu, Kırkpınar, Yokuşlu bölgelerinde çok sayıda silahlı ve bombalı saldırının da faili olduğu ve bu eylemlere bizzat katılıp planladığı belirlendi. Kadın teröristin katıldığı hain saldırılardan bazıları şöyle:

*27 Haziran 2006: Lice ile Bingöl'ün Genç İlçesi arasındaki Tapan tepe üs bölgesindeki askerlere Poğaça servisi yaptıktan sonra dönüş yolundaki Berklin köprüsünde ateş açılması sonucu Mehmet Emin Oksak adlı vatandaşın öldürülmesi, Ömer Türkmen ile İlhami Akaydın'ın yaralanması,

*8 Aralık 2006: Lice'nin Güldiken Köyü Ökse Tepe mevkiinde araziye patlayıcı yerleştirilip 1 askerin şehit edilmesi, 11 askerin yaralanması,

*3 Mayıs 2007: Lice'nin Baharlar Köyünde operasyona çıkan birliğe ateş açılması sonucu Üsteğmen Muhammet Ali Demir'in şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması,

*7 Ekim 2007: Lice'nin Cum Boğazı Şeyh Tambur Tepe askeri üs bölgesine saldırıda Caner Örengül adlı askerin şehit edilmesi,

*19 Kasım 2008: Lice'deki Kayacık Jandarma Karakoluna bomba yüklü araçla saldırıda İsmail Uygun, Fevzi Güngör adlı askerlerin şehit edilmesi, 11 askerin yaralanması,

*29 Nisan 2009: Lice'nin Abalı Köyü yakınlarında zırhlı askeri araca uzaktan kumandalı mayınlı saldırıda Salih Akyürek, Onur Görmez, Emrah Polat, Erdal Oral, Zeynel Direkçi, İlhami Hardal, Murat Çavdar, Mehmet Ali Karaduman ve Miktat Beder adlı askerlerin şehit edilmesi.

MÜNBİÇ SORUMLUSU ARACINDA HAVAYA UÇTU

Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Suriye Münbiç Askeri Meclis saha sorumlusu Bozan Berkel adlı terörist de dün akşam saatlerinde aracına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın infilak etmesi sonucu parçalanarak öldü.

Terörist Berkel, örgütün askeri dış ilişkilerinden sorumlu olup ABD, Rusya ve bölgedeki diğer farklı yapancı askeri güçlerle terör örgütü arasındaki irtibatı sağlayan isim olarak biliniyordu.