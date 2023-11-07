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PKK’nın Hakurk sorumlularından Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın Hakurk sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 11:07 - 07 Kasım 2023 Güncellenme:
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PKK’nın Hakurk sorumlularından Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK’nın Hakurk toplumsal alan sorumlularından ‘Tekoşin Cizre’ kod adlı Ayşe Arslan’ı Irak/Hakurkta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004’te terör örgütü PKK’ya katıldığı ve 2014’te terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan’ı takibe aldı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın  Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta nokta operasyon ile etkisizleştirildi. (AA)

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