PKK’nın kritik ismi Edip Temiz’e MİT operasyonu
MİT, PKK’nın özel güç hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi.
MİT, belirli aralıklarla sahaya sevk edilen bilgi kaynaklarından, PKK’nın özel güç hücresi Kandil sorumlusu ‘Cesur Azad’ kod adlı Edip Temiz’e dair istihbarat ele geçirdi. Dikkat çekmemek adına sık sık değiştirilen ekipler vasıtasıyla terörist Edip Temiz takip edildi ve uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
20 senedir PKK bünyesinde bulunan terörist Edip Temiz, özel güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alıp, Irak’ta silah ve mühimmat geliştiren birimlere eğitim verdi.
Temiz, örgütün malzeme geliştirmesine yönelik faaliyetlerini koordine eden ekibin sorumluluğunu da gerçekleştirdi. Edip Temiz, PKK tarafından önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle de askeri konsey bünyesinde üst düzey görevde bulunuyordu. (DHA)