PKK’nın kritik ismine MİT operasyonu

MİT, PKK/KCK'nın Irak-Suriye alanındaki kurye sorumlusu 'Doğan' kod adlı Kadri Encu'yu, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

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MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin’deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK’lı Kadri Encu’yu Gara’da etkisiz hale getirdi.

2015-2017 yıllarında PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi “Abbas” kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı belirlenen Encu’nun, Ocak 2018’de Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak Gara’ya geçtiği öğrenildi.

Encu’nun teröristlerin ve örgüte ait silahların Irak ve Suriye arasındaki geçişini organize ettiği belirlendi. Bunun üzerine MİT tarafından takibe alınan “Doğan” kod adlı Kadri Encu’nun Irak’ın Gara bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerini de sağlayan Encu, MİT tarafından Gara’da terör eylemi yapmak üzere toplanan gruptakilerle etkisiz hale getirildi.

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