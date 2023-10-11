Plajda kadın cesedi bulundu
Antalya'da bir plajda kadın cesedi bulundu. Vatandaşların haber vermesinin ardından ceset morga kaldırılırken kadının kimliğinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alanya’da Çarşı Mahallesi Galip Dere Plajı’nda suyun yüzeyinde bir kadının hareketsiz olduğu görüldü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan kadının yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. (AA)