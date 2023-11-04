Engin ve Dilan Polat’ın avukatı hakkındaki sevk yazısında dikkat çeken detaylar

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile avukatları Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında ise, şüpheli avukat Gün’ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat’a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan farklı zamanlarda değişen tutarlarda sahte fatura düzenlediği belirtildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile avukatları Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16 şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SAHTE FATURA DÜZENLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün hakkında savcılık tarafından yazılan sevk yazısı ortaya çıktı. Hakimliğe gönderilen sevk yazısında şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin lira, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon lira, 150 milyon lira ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği kaydedildi.

Yazının devamında “MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta…” ifadeleri yer aldı.