Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne 100’ü kadın 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 400'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 500 öğrenci alınacak.

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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne (PAEM) 400’ü erkek, 100’ü kadın olmak üzere 500 öğrenci alınmasına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanandı. İlana göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 400 erkek, 100 kadın aday olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı yapılacak.

Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan “www.pa.edu.tr” adresinden ilan edilecek.