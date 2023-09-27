Abone Ol

Polis her yerde Açelya’yı arıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 3 gün önce dershaneye gideceğini söyleyip evden çıkan Açelya Yıldırım'dan (17) haber alınamıyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polis her yerde Açelya’yı arıyor

Serdivan’da yaşayan Açelya Yıldırım, pazartesi günü sabah saatlerinde, ailesine ‘Dershaneye gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı.

Kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi. Polis, Açelya Yıldırım’ın bulunması için çalışma başlattı.

ÇANTASI BULUNDU

Yapılan çalışmalarda Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkisinde Aydemir’e ait olduğu belirlenen çanta bulundu. Yıldırım’ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kayıp 3 kişi kenti ayağa kaldırdıİlginizi ÇekebilirKayıp 3 kişi kenti ayağa kaldırdıKayıp kedi 'Daisy', 11 yıl sonra sahibine kavuştuİlginizi ÇekebilirKayıp kedi 'Daisy', 11 yıl sonra sahibine kavuştu
X Reklam