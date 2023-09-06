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Polis İstanbul’un 39 ilçesinde teyakkuza geçti

İstanbul'da Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekipleri kentin 39 ilçesinde teyakkuza geçti.

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Polis İstanbul’un 39 ilçesinde teyakkuza geçti

İstanbul’da başta Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere il genelinde yapılan uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

KİMLİKLER KONTROL EDİLDİ

Taksim Meydanı’ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Fatih Millet Caddesi’ndeki uygulama noktasında sürücüler durdurulup belge kontrolü yapıldı. Araçlar detaylı şekilde arandı.

Denetimlere katılan narkotik dedektör köpeği de araçlarda arama yaptı. (AA)

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