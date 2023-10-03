Polis memuru sokakta dehşet saçtı: Elvin öldü, sevgilisi ağır yaralı

İzmir'de sokakta tartıştığı eski sevgilisi Elvin Özütaştan'ı (42) tabancayla öldürüp yanındaki erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'nu (46) da ağır yaralayan polis memuru Adnan Erman Özbek (41) intihar etti. Elvin Özütaştan'ın ölmeden önce babasıyla arasında geçen konuşma ise yürek burktu.

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İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) Öğretim Görevlisi olan Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı.

SİLAHI ÇIKARDI, PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Özbek, iddiaya göre; bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Özbek, beylik tabancasını çıkartıp, peş peşe ateşledi.

Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden mermilerle yere yığıldı. Özbek ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Berberoğlu’nu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

ESKİ MİLLİ YÜZÜCÜ

Özütaştan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında beli, sırtı ve 2’si sağ, 3’ü de sol omzuna olmak üzere toplam 7 kurşunla yaralanan Berberoğlu’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKMIŞ

Meslektaşları tarafından aranan polis memuru Özbek ise bugün Güzelbahçe’deki evinde başına dayadığı tabancasıyla intihar etti. Özbek’in yaşadığı gönül ilişkisini anlattığı bir de intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE BABASINI ARAMIŞ

Öte yandan yaşadığı Konya’dan İzmir’e gelen Derviş Özütaştan (71), “Kızımın 2 çocuğu vardı. Adnan Erman Özbek, rahatsız ediyordu. Benim de son zamanlarda haberim oldu. Olaydan kısa süre önce kızımın otomobilin arkasına, kendi otomobilini park etmiş. ‘Seni kurşun yağmuruna tutacağım’ demiş. Olaydan birkaç saat önce beni aradı. ‘Baba, hayati tehlikem var’ dedi. Bunun üzerinde Konya’dan yola çıktım. Sonra kötü haberi aldık” diye konuştu.(DHA)