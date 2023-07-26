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Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü

Kilis'te polis memuru Mahmut Y., araç parkı nedeniyle tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i tabancasıyla vurarak öldürdü.

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Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi’nde meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mahmut Y. ile komşusu Hamdi Öten arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mahmut Y., üzerinde taşıdığı tabancasıyla Öten’e ateş açtı.

MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALDI

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten yere yığılırken, silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Öten, kurtarılamadı. Mahmut Y. ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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