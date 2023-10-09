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Polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

İstanbul’da bir ihbarı değerlendiren polis memuru Cihat Ermiş, gittiği adreste silahlı saldırıya uğramasının ardından şehit düştü. 2 yaşında bir oğlu olan Ermiş’i şehit eden şüpheli tutuklandı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 23:11 - 09 Ekim 2023 Güncellenme:
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Polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Büyükçekmece Yunus Emre Caddesi üzerinde motosikletten havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede duvarına kurşun isabet eden daireye giden Cihat Ermiş, kapı açılır açılmaz iki kurşunla yaralandı. 5 yıllık polis memuru Cihat Ermiş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit ettikten sonra yakalanan Muhammet Berke Çorak gözaltına alındı. Şüphelinin genç yaşına rağmen toplam 32 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan Şüpheli Çorak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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