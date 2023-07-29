Polisin cumartesi mesaisi: Karga tulumba insan taşıma
İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem hep gözaltıyla bitiyor. Bu defa Tunceli'de onlara destek olmak için açıklama yapmak isteyen gruba müdahale edildi, benzer manzaralar ortaya çıktı.
Her hafta İstanbul’da açıklama yaparken gözaltına alınan ve Cumartesi Anneleri olarak anılan gruba destek amacıyla Tunceli’de Sanat Sokağı’nda toplanan İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüp burada basın açıklaması yapmak istedi.
Polis, grubu abluka altına alarak valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.
Grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis ile dağılmayan grup arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(DHA)