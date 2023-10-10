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Polisin Heimlich manevrası hayat kurtardı

Kahramanmaraş’ta nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, polis memuru Fatih Gök'ün Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu...

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Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fatih Gök, mesaiye giderken Kümbet Mahallesi’ndeki bir marketin önünde 3 yaşındaki kız çocuğunun nefes alamadığını gördü.

Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden Gök, Heimlich manevrası ile şekeri çıkararak küçük çocuğun nefes almasını sağladı.

Gök’ün çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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