Polisin Heimlich manevrası hayat kurtardı
Kahramanmaraş’ta nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, polis memuru Fatih Gök'ün Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu...
Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fatih Gök, mesaiye giderken Kümbet Mahallesi’ndeki bir marketin önünde 3 yaşındaki kız çocuğunun nefes alamadığını gördü.
Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden Gök, Heimlich manevrası ile şekeri çıkararak küçük çocuğun nefes almasını sağladı.
Gök’ün çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.