Polisin otomobili ile çarptığı yaya öldü
Antalya'da yolun karşısına geçerken polis memuru H.T.'nin kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Karateke, hayatını kaybetti.
Antalya’da dün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa istikametinden Alanya’ya seyir halinde olan H.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kareteke’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt zeminde sürüklenen Karateke ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde götürülen Karateke, kurtarılamadı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü H.T.’nin Alanya’da görevli polis memuru olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)