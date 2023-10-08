Abone Ol

Polisin otomobili ile çarptığı yaya öldü

Antalya'da yolun karşısına geçerken polis memuru H.T.'nin kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Karateke, hayatını kaybetti. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polisin otomobili ile çarptığı yaya öldü

Antalya’da dün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa istikametinden Alanya’ya seyir halinde olan H.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kareteke’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle asfalt zeminde sürüklenen Karateke ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde götürülen Karateke, kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü H.T.’nin Alanya’da görevli polis memuru olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

X Reklam