Polislere rüşvet operasyonunda çarpıcı detaylar

İstanbul’da hafriyat firmalarından rüşvet aldıkları iddia edilen trafik polislerine yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı....

Sözcü İstanbul

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Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bazı hafriyat firmalarının polis denetiminde durdurulmadığı buna karşı trafik ekiplerinin rüşvet aldığı ihbarı emniyeti harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne durumun detaylıca araştırılması talimatını verdi. Gasp Büro Amirliği bünyesindeki Memur Suçları Masası hemen harekete geçti.

HAFRİYAT FİRMASI

Araştırmada, bazı hafriyat firmalarına ait kamyonların, eksik evraklarına rağmen denetimlerden geçtikleri anlaşıldı. Tonaj sınırlarının üzerinde yük taşıyan kamyonlara da işlem yapılmadığı anlaşıldı. Polis kontrolünden rahat şekilde geçen kamyonların 3 ayrı firmaya ait olduğu belirlendi.

RÜŞVET OTOPARKTAN DAĞITILIYORDU

İddiaya göre, hafriyat firmaları, paraları Maltepe'de bir otopark sahibine teslim ediyordu. Kendi payını alan otopark görevlisi, rüşvet çarkına karışan trafik ekiplerine rüşvet veriyordu. Belirlenen firmaların uygulama noktalarından geçişinde kolaylık yapılması isteniyordu.

59 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, o firmada çalışan ve rüşvet verdikleri iddia edilen 59 şüpheliyi 7 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde rüşvet çarkı ve olaya karıştığı iddia edilen trafik polisleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

46 POLİS GÖZALTINDA

Operasyonun ikinci ayağında hafriyat firmalarından rüşvet aldıkları iddia edilen 46 trafik polisi dün gözaltına alındı. Emniyete götürülen rüşvet şüphelisi polislerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili İstanbul Valiliği’nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; “rüşvet almak/vermek” suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmiştir.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.”