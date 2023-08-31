Polisten anneye tepki: Hiç mi haber okumuyorsunuz?

35 derece sıcaklığın yaşandığı Düzce'de bankaya gitmek için çocuklarını araçta bırakan anne, polisin tepkisiyle karşılaştı.

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Saat 13.30 sıralarında Düzce’de yaşanan bir olayda, annesi tarafından otomobilde camları kapalı şekilde bırakılan 8 ve 6 yaşlarındaki iki kız çocuğu polis ekiplerince kurtarıldı.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentte çocuklara su ikram eden polis, bankaya gittiği öğrenilen Dilek B.’ye “Ön camları neden açık bırakmıyorsunuz? Biz geleli 8-10 dakika oldu. Bu çocuklardan sizin işiniz daha mı önemli? Hiç mi haber okumuyorsunuz? Camları biz açtık” şeklinde tepki gösterdi.

Olayın ardından Dilek B.’ye yaya geçidine park ettiği gerekçesiyle 1910 TL para cezası uygulandı. (DHA)

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