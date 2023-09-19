Porsuk Çayı’nda aile dramı! Oğlunu kurtardı ama…

Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında otururken iki çocuğu suya düşen Belma Akar, 10 yaşındaki oğlu Muhammed'i kendi imkanlarıyla kurtardı. 16 yaşındaki kızı Kübra ise suda yaşamını yitirdi. O günü ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan anne kızının kıyafetlerinden yaptığı bebekle avunuyor...

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Eskişehir’de yaşayan Belma Akar, çocukları Kübra ve Muhammed’le ile birlikte 8 Eylül akşamı Porsuk Çayı kenarına gitti. Burada anneleriyle oturan Kübra ve Muhammed bir süre sonra suya düştü.

Belma Akar, oğlu Muhammedi sudan çıkarırken, Kübra ise kayboldu. İhbar üzerine gelen AFAD dalgıçları, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Akarın cansız bedenine ulaştı.

Kübra Akar toprağa verilirken, hastanede bir süre tedavi gören Muhammed Akar ise taburcu edildi.

ANNE, O ANLARI ANLATTI

Olay günü yaşananları gözyaşlarıyla anlatan Belma Akar, “Ben biraz cips falan aldım çocuklara. Kübra çok istedi buraya gelmeyi, zaten arkadaşlarıyla sürekli geldiği bir yer. O gün canım hiç istemediği halde, Kübra’nın ısrarıyla geldik. Sonra Kübra ‘çekirdek almak istiyorum’ dedi. Benden para istedi, çekirdek parası verdim. Büfeye gitti. Oğlum, köpeğim ve Kübra birlikte gelirlerken gördüm. O sırada kulağımda kulaklık vardı, telefonla konuşuyordum. Onları gördüm, başımı çevirdim. Ondan sonra Muhammed’in ‘Anne’ diye bağırdığını duydum. Başımı bir anda çevirdim, Muhammed suyun içindeydi, çırpınıyordu. Suyun kıyısına kadar girdim. Ondan sonra çocuğu aldım, çıkarttım oradan. Fakat Kübra’yı göremedim. Kübra ile ilgili suda bir dalga bile yoktu” dedi.



MUHAMMED ŞOKA GİRDİ

Muhammed’in ablasını kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirten Belma Akar, “Muhammed’e sorduğumda ‘ablam suya düştü’ dedi. ‘Nasıl oldu’ dedim, çocuk şoka girdi konuşamadı o anda. Ben tabi çığlık atmaya başladım, insanlar geldi. Ondan sonra beni direkt hastaneye götürdüler. O gece sabaha kadar beni yatağa bağlayıp, sakinleştirici verdiler. Bu şekilde. 2-3 gün sonra Muhammed’e sorduğumda, ‘Ablamla şakalaşıyorduk, birlikte düştük’ dedi. Muhammed’i kurtardım ama Kübra’yı kurtaramadım” diye konuştu.

KIYAFETLERİNDEN YAPTIĞI BEBEKLE AVUNUYOR

Belma Akar, kızının kıyafetlerinden oyuncak bir bebek yaptığını ve ona sarılarak gözyaşı döktüğünü söyledi. Akar, Porsuk Çayı kenarında belediyenin daha çok tedbir alması gerektiğini de sözlerine ekledi. (DHA)