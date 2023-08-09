Prensesi gezdiren Togg kaza yaptı

Kahramanmaraş’ın AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün, geçtiğimiz günlerde kente gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda’yı, şoförlüğünü yaparak gezdirdiği Togg marka araç kaza yaptı.

Ahmet KAYA

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Kahramanmaraş’ta gerçekleşen kaza Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Kahramanmaraş'ın plaka numarası ile şehrin adını oluşturan iki kelimenin baş harfleri olan K ve M ile, kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'ı simgeleyen rakamların yer aldığı ’46 KM 012′ plakalı makam otomobili, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmadan sonra AKP'li Başkan Hayrettin Güngör de Togg’dan inerek kazada hafif şekilde yaralandıkları bildirilen diğer araçtaki vatandaşların durumunu sordu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tekrar açıldı.

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde AKP'li Başkan Güngör tarafından vatandalar ve çocuklar da bindirilerek sıkça reklamı yapılan Togg'un son konuğu ise geçtiğimiz ay kenti ziyaret eden Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda olmuştu. Güngör, kenti gezdirdiği prensesin bindirildiği Togg'u kendisi kullanmıştı.

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