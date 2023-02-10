Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde kırılma 330 kilometreyi 80 saniyede kat etti

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş Depremi’nin büyüklüğünün 7,9 olduğunu açıkladı. Kırılmanın, 330 kilometre mesafeyi 80 saniyede kat ettiğini belirten Ercan, yıkım gücünün de en üst seviyede olduğunu söyledi. Verileri sosyal medya sayfasından paylaşan Ercan, sarsıcı tespitlerin detaylarını SÖZCÜ’ye anlattı.

Gökmen ULU

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Jeofizik Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu'nun Türkoğlu – Çelikhan Kırıkları hakkında elde ettiği verileri ve değerlendirmelerini paylaştı. Ercan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ilk depremin büyüklüğünün 7,9 olduğunu açıkladı.

Ercan, 8 saat sonra Sürgü Kırığı'nda meydana gelen ikinci depremin büyüklüğünün ise 7,6 olduğunu bildirdi.

“YIKIM GÜCÜ EN ÜST SEVİYEDE”

Verileri sosyal medya sayfasında paylaşan Ercan, ayrıntıları SÖZCÜ'ye anlattı. Ercan, 7,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Bu, Gölcük Depremi'nin 6 katı büyüklükte. 1 megatonluk nükleer enerjiye denk” dedi. Yıkımın şiddetine de değinen Ercan, “Mercalli Skalası'na göre yıkım gücü 12. Yani en üstü seviyede” ifadelerini kullandı.

“KIRILMA 330 KİLOMETREYİ 80 SANİYEDE KAT ETTİ”

Ercan, atım gücü ölçümüne göre, üstünde Kayseri, Malatya, Adana'nın olduğu kırığın Batı tarafının yaklaşık 3,5 ile 5 metre Akdeniz'e doğru kaydığının saptandığını söyledi. Kırılma hızını da anlatan Ercan, “Kırma, Elazığ'a yakın bir yerden başlayıp, Hatay'a kadar 80 saniyede ilerledi. Yani 330 kilometre uzunluğundaki yolu 80 saniyede kat etti” dedi.

BÖLGEDE İMAR BARIŞINDAN YARARLANAN 100 BİN YAPI VAR

13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin kaç kişi olduğunun ayın 16'sında başlayacak enkaz kaldırma çalışmalarıyla ortaya çıkacağını vurgulayan Ercan, bölgedeki 10 kentteki yapı sayısının 4 milyon civarında olduğuna dikkat çekti. Ercan, deprem bölgesinde imar barışından yararlanan yapı sayısının da yaklaşık 100 bin olduğunu ifade etti.

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