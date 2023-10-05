Prof. Dr. Ali Kemal Özcan görevden uzaklaştırıldı
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan hakkında, sosyal medyada terör örgütü liderini övdüğü gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, üniversite ise idari soruşturma başlattı. İdari soruşturma kapsamında Özcan, üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.
ÖCALAN’IN MEKTUBUNU OKUMUŞTU
Özcan, 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesi, çalışma ve kitaplarını inceleyen teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın isteği üzerine İmralı Cezaevi’nde görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek kendisine verdiğini belirttiği mektubu okumasıyla gündeme gelmişti. (DHA)